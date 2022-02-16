Нургуль Мауберлинова освобождена от должности заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нургуль Мауберлинова освобождена от должности заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Мауберлинова Нургуль Осербаевна освобождена от должности заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.