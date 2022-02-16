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Нургуль Мауберлинова освобождена от должности заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента

16 Февраля 2022 16:38
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Нургуль Мауберлинова освобождена от должности заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нургуль Мауберлинова освобождена от должности заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Распоряжением Главы государства Мауберлинова Нургуль Осербаевна освобождена от должности заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

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#Отставки   
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