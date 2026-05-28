Нурдаулетов: устойчивость инфраструктуры Казахстана приобретает стратегическое измерение

27-28 мая 2026 года Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов принял участие в Первом международном форуме по безопасности, прошедшем в Московской области Российской Федерации, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

На мероприятии, организованном Советом Безопасности России, собрались более 100 делегаций, представляющих советы безопасности, правоохранительные и специальные органы, внешнеполитические ведомства разных стран, а также международные организации.

Пленарное заседание было посвящено теме «Вызовы и угрозы международной безопасности в условиях формирования многополярного мироустройства». В рамках обсуждения участники обменялись мнениями по основным тенденциям развития международной обстановки, глобальным вызовам и мерам реагирования.

Гизат Нурдаулетов в своем выступлении обозначил подходы нашей страны к укреплению механизмов международной стабильности.

— Устойчивость транспортной, энергетической и логистической инфраструктуры приобретает стратегическое измерение. Гарантии их бесперебойной работы и свободного доступа должны стать основополагающим элементом новой архитектуры безопасности в условиях многополярного мира. Казахстан выступает за формирование универсальных норм ответственного поведения государств в киберпространстве, укрепление многостороннего сотрудничества в сфере цифровой безопасности, — говорится в сообщении.

В рамках Форума прошла неформальная встреча секретарей советов безопасности государств — членов СНГ.

Также на полях мероприятия Гизат Нурдаулетов провел переговоры с рядом зарубежных коллег, на которых были рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия.

Ранее секретарь Совета безопасности Казахстана Гизат Нурдаулетов принял участие в третьей встрече секретарей советов безопасности в формате «Центральная Азия — Россия».