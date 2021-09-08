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    19:30, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Нурболат Акылбек стал чемпионом мира по боевому Джит Кун До

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В турецком городе Адана прошло первенство мира по боевому Джит Кун До. В этом состязании чемпионом стал уроженец Келесского района Туркестанскй области Нурболат Акылбек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    Нурболат Акылбек завоевал титул чемпиона мира среди любителей в весовой категории до 75 кг. В этих соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены мира.

    Нурболат Акылбек родился в 2003 году в Келесском районе. В боксе спортсмен с 8 лет, позже стал интересоваться Джит Кун До, и с тех пор регулярно занимается этим видом спорта. Его тренером является Бекзат Джалал. В этом году Нурболат также стал чемпионом области по панкратиону в весовой категории 84 кг в Шымкенте, а в марте чемпионом страны по ушу саньда в весовой категории 85 кг в Алматы.


    Теги:
    Спорт Туркестанская область
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