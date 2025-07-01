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    15:12, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Нурбек Оралбай проведет бой с Мурадом Аллахвердиевым на Кубке мира в Астане

    Казахстанский боксер Нурбек Оралбай выйдет на ринг против азербайджанца Мурада Аллахвердиева в весе до 80 кг на этапе Кубка мира в Астане. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нурбек Оралбай
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Бой станет повторением их встречи на Олимпиаде в Париже, где Н. Оралбай уверенно победил со счётом 5:0.

    Нурбек Оралбай — серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира 2023 года, один из лидеров сборной Казахстана. Отличается универсальным стилем и стабильной техникой. Его соперник М. Аллахвердиев — бронзовый призёр Европейских игр и семикратный чемпион Азербайджана.

    По мнению специалистов, фаворитом остаётся казахстанец, но бой обещает быть напряжённым. М. Аллахвердиев постарается взять реванш за поражение в Париже.

    Напомним, этап Кубка мира по боксу в Астане стартовал 30 июня.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Азербайджан Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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