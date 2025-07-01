Нурбек Оралбай проведет бой с Мурадом Аллахвердиевым на Кубке мира в Астане

Бой станет повторением их встречи на Олимпиаде в Париже, где Н. Оралбай уверенно победил со счётом 5:0.

Нурбек Оралбай — серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира 2023 года, один из лидеров сборной Казахстана. Отличается универсальным стилем и стабильной техникой. Его соперник М. Аллахвердиев — бронзовый призёр Европейских игр и семикратный чемпион Азербайджана.

По мнению специалистов, фаворитом остаётся казахстанец, но бой обещает быть напряжённым. М. Аллахвердиев постарается взять реванш за поражение в Париже.

Напомним, этап Кубка мира по боксу в Астане стартовал 30 июня.