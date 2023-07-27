Нурбакыт Тенизбаев стал акимом района в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Экс-начальник управления физической культуры и спорта Алматинской области, призер летних Олимпийских игр 2008 года Нурбакыт Тенизбаев назначен на должность акима Кегенского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«По согласованию Администрации Президента Республики Казахстан и депутатов Кегенского районного маслихата, распоряжением акима Алматинской области Нурбакыт Молдахметулы Тенизбаев назначен на должность акима Кегенского района», - сообщили в пресс-службе акимата региона.

Нурбакыт Тенизбаев родился в 1983 году в Алматинской области. Имеет степень бакалавра высших учебных заведений по специальностям «Физическая культура и спорт», «Таможенное дело», «Преподаватель физической культуры, тренер по борьбе», «Использование и организация движения транспорта», в 2014 году получил степень магистра по специальности «Педагогические науки».

Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности спортивного инструктора федерации греко-римской борьбы Республики Казахстан. В разные годы работал на должностях инструктор по греко-римской борьбе управления национальных сборных команд и спортивного резерва города Астаны, методист Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №12 департамента физического воспитания и спорта РК, заместитель директора по образования и спорта, занимал должность директора Алматинской областной высшей школы спортивного мастерства, также работал депутатом маслихата Панфиловского района.

С октября 2018 года работал начальником управления физической культуры и спорта Алматинской области.

Нурбакыт Тенизбаев борец греко-римского стиля, чемпион мира среди молодежи (Стамбул, 2003), серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира 2009 года, двукратный чемпион Азии, заслуженный мастер спорта Казахстана. Кавалер ордена «Почет».