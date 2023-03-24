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Нурбах Рустемов и Алтай Абибуллаев освобождены от должностей послов

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Марта 2023, 11:21
Нурбах Рустемов и Алтай Абибуллаев освобождены от должностей послов Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства освободил от должностей послов Нурбаха Рустемова и Алтая Абибуллаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Рустемов Нурбах Турарович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Румынии;

Абибуллаев Алтай Ибрагимович освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Хорватия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству.


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