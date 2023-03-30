Нуралы Абишев избран председателем Туркестанского областного маслихата

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась первая сессия маслихата Туркестанской области восьмого созыва. В работе сессии принял участие аким области Дархан Сатыбалды. Депутатам областного маслихата торжественно вручены депутатские удостоверения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Председателем Туркестанского областного маслихата восьмого созыва избран Нуралы Абишев. Также были созданы постоянные комиссии областного маслихата, избраны их председатели и члены.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды заявил, что на депутатов возлагается большая ответственность и призвал к совместной работе по развитию региона.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев вчера открыл первую сессию Парламента восьмого созыва. Глава государства определил Правительству и депутатам восемь конкретных направлений развития. Теперь будем работать по этим направлениям. В этом году Туркестанской области исполняется пять лет. За это время был проделан ряд работ по развитию области. В сфере промышленности объем продукции в прошлом году достиг 866 миллиардов тенге. В сельском хозяйстве объем валовой продукции впервые составил один триллион тенге. Объем инвестиций в прошлом году составил 739 миллиардов тенге и вырос на 8,6 процента, из них 476 миллиардов, или 64 процента, - это частные инвестиции.

В этом году в регион планируется привлечь 907 миллиардов тенге инвестиций. Необходимо принять системные меры для дальнейшего социально-экономического развития региона. Чтобы развивать обрабатывающую, горнодобывающую промышленность, увеличивать благосостояние населения и создавать новые производства, нужно работать совместно с акимами, руководителями управлений и депутатами. Я надеюсь, что вы примете личное участие в реализации этой общей цели. При этом депутатам необходимо регулярно проводить встречи с избирателями. Главная цель - прислушиваться к чаяниям людей и решать их проблемы совместно с местными властями. Призываю вас работать на благо страны», - сказал Дархан Сатыбалды.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании предложил новую избирательную систему как один из эффективных шагов построения справедливого Казахстана. 23 новых депутата областного маслихата избраны по одномандатным округам, еще 23 - по партийным спискам. 12 представителей вновь избранного депутатского корпуса - это специалисты в области сельского хозяйства, 11 - представители бизнеса, 8 - из сферы строительства, 5 - из правоохранительных органов, 10 - из сферы образования и общественно-политической сферы.