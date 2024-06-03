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    22:25, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    Нурали Алип принес «Зениту» победу в Кубке России

    Нурали Алип принес «Зениту» победу
    Фото: sportx.kz

    Санкт-петербургский «Зенит», за который выступает защитник национальной сборной Казахстана Нурали Алип, вслед за чемпионатом России выиграл и Кубок РФ, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    победный гол за
    Фото: кадр из видео

    «Зенит» в финале Кубка России встречался с «Балтикой» из Калининграда и одержал волевую победу со счетом 2:1. По ходу матча клуб казахстанца уступал, однако на 81-й минуте счет сравнял Нино, а под занавес поединка — на 95-й минуте Нурали Алип поставил точку в этом противостоянии.

    Наш соотечественник головой замкнул передачу Андрея Мостового, тем самым забив победный гол в важном матче на добавленной минуте.

    Воспитанник отечественного футбола Нурали Алип вышел на поле в стартовом составе. Отметим, что для клуба из Санкт-Петербурга выигрыш в Кубке РФ стал пятым трофеем в этом соревновании.

    Ранее мы сообщали, что коллектив защитника национальной команды Казахстана стал в третий раз обладателем золотых медалей национального первенства РФ.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Видео Россия
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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