Нурали Алип принес «Зениту» победу в Кубке России

Санкт-петербургский «Зенит», за который выступает защитник национальной сборной Казахстана Нурали Алип, вслед за чемпионатом России выиграл и Кубок РФ, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

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«Зенит» в финале Кубка России встречался с «Балтикой» из Калининграда и одержал волевую победу со счетом 2:1. По ходу матча клуб казахстанца уступал, однако на 81-й минуте счет сравнял Нино, а под занавес поединка — на 95-й минуте Нурали Алип поставил точку в этом противостоянии.

Наш соотечественник головой замкнул передачу Андрея Мостового, тем самым забив победный гол в важном матче на добавленной минуте.

Воспитанник отечественного футбола Нурали Алип вышел на поле в стартовом составе. Отметим, что для клуба из Санкт-Петербурга выигрыш в Кубке РФ стал пятым трофеем в этом соревновании.

Ранее мы сообщали, что коллектив защитника национальной команды Казахстана стал в третий раз обладателем золотых медалей национального первенства РФ.