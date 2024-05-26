Нурали Алип помог «Зениту» завоевать чемпионство РПЛ

Защитник санкт-петербургского «Зенита» и национальной сборной Казахстана по футболу Нурали Алип отыграл полный матч заключительного тура российской премьер-лиги против «Ростова», в котором клуб казахстанца одержал волевую победу со счетом 2-1, передает корреспондент агентства Kazinform.

Игра, прошедшая в Санкт-Петербурге в рамках 30-го тура РПЛ, носила валидольный характер, поскольку от ее исхода зависела судьба чемпионства. Первыми открыли счет гости, однако хозяева поля сумели не только отыграться, но и вырвать в этом важном противостоянии победу. Нурали Алип отыграл на поле весь матч.

Отметим, что для казахстанского футболиста это уже третье подряд чемпионство в составе «Зенита». Также Нурали Алип является обладателем Суперкубка России.