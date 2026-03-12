Нуралхан Кушеров: Новая Конституция определит будущее Казахстана

Он отметил, что туркестанцы всегда отличались единством и сильным духом государственности, а предстоящий референдум станет важным историческим этапом для страны.

— Сегодня мы стоим на пороге еще одного исторического рубежа. В соответствии с Указом Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева 15 марта в стране состоится республиканский референдум по проекту новой Конституции. Это важнейший шаг, определяющий будущее Независимого Казахстана, — отметил глава региона.

Как подчеркнул аким области, Конституционная реформа направлена на модернизацию политической системы, укрепление прав и свобод граждан, а также на повышение доверия между обществом и государством. По его словам, это является практическим воплощением принципа «Слышащее государство».

Нуралхан Кушеров отметил, что новая конституционная модель формирует прочный фундамент для построения Справедливого Казахстана. В частности, одним из главных приоритетов станет ценность человека и защита прав каждого гражданина.

— Отныне государство будет работать «для человека». Права и достоинство каждого гражданина будут стоять выше всего, — отметил он.

Кроме того, документ предусматривает усиление социальной ответственности государства, расширение механизмов поддержки населения и сокращение социального неравенства.

Особое внимание уделено развитию образования, науки и инноваций, которые должны открыть молодому поколению новые возможности для получения качественных знаний и развития научного потенциала.

Также на конституционном уровне закрепляются принципы верховенства закона, порядка и справедливости, а также бережного отношения к окружающей среде.

Глава региона подчеркнул особую роль Туркестана в истории казахской государственности.

— Туркестан — колыбель казахской духовности и государственности. Именно здесь Тауке-хан принял свод законов «Жеті жарғы», установивший основы справедливости в стране. Сегодняшние конституционные реформы можно рассматривать как современное продолжение заветов наших предков, — отметил он.

По словам акима, сегодня Туркестанская область активно развивается: строятся новые дороги, открываются предприятия, развивается сельское хозяйство и туризм.

— Город Туркестан стал гордостью всего тюркского мира. Все эти позитивные изменения — результат нашего единства и стабильности, — отметил он.

В завершение Нуралхан Кушеров призвал жителей региона проявить гражданскую ответственность и принять участие в голосовании.