Нуралхан Кушеров: Новая Конституция определит будущее Казахстана
Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров обратился к жителям региона с призывом принять участие в республиканском референдуме по проекту новой Конституции, который состоится 15 марта, передает Kazinform.
Он отметил, что туркестанцы всегда отличались единством и сильным духом государственности, а предстоящий референдум станет важным историческим этапом для страны.
— Сегодня мы стоим на пороге еще одного исторического рубежа. В соответствии с Указом Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева 15 марта в стране состоится республиканский референдум по проекту новой Конституции. Это важнейший шаг, определяющий будущее Независимого Казахстана, — отметил глава региона.
Как подчеркнул аким области, Конституционная реформа направлена на модернизацию политической системы, укрепление прав и свобод граждан, а также на повышение доверия между обществом и государством. По его словам, это является практическим воплощением принципа «Слышащее государство».
Нуралхан Кушеров отметил, что новая конституционная модель формирует прочный фундамент для построения Справедливого Казахстана. В частности, одним из главных приоритетов станет ценность человека и защита прав каждого гражданина.
— Отныне государство будет работать «для человека». Права и достоинство каждого гражданина будут стоять выше всего, — отметил он.
Кроме того, документ предусматривает усиление социальной ответственности государства, расширение механизмов поддержки населения и сокращение социального неравенства.
Особое внимание уделено развитию образования, науки и инноваций, которые должны открыть молодому поколению новые возможности для получения качественных знаний и развития научного потенциала.
Также на конституционном уровне закрепляются принципы верховенства закона, порядка и справедливости, а также бережного отношения к окружающей среде.
Глава региона подчеркнул особую роль Туркестана в истории казахской государственности.
— Туркестан — колыбель казахской духовности и государственности. Именно здесь Тауке-хан принял свод законов «Жеті жарғы», установивший основы справедливости в стране. Сегодняшние конституционные реформы можно рассматривать как современное продолжение заветов наших предков, — отметил он.
По словам акима, сегодня Туркестанская область активно развивается: строятся новые дороги, открываются предприятия, развивается сельское хозяйство и туризм.
— Город Туркестан стал гордостью всего тюркского мира. Все эти позитивные изменения — результат нашего единства и стабильности, — отметил он.
В завершение Нуралхан Кушеров призвал жителей региона проявить гражданскую ответственность и принять участие в голосовании.
— Справедливая Конституция — залог сильного государства. Призываю вас прийти на референдум 15 марта и сделать свой выбор ради будущего нашей страны и будущих поколений, — подчеркнул глава региона.