Нур-Султан в «красной» зоне: об эпидситуации рассказал аким

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Нур-Султане рассказал аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе за прошедшие сутки зарегистрировано 127 случаев КВИ. Репродуктивное число превышает цифру 1. С учетом перехода столицы в «красную» зону вчера совместно с главным санитарным врачом приняли ряд ограничительных мер. Они коснулись деятельности торгово-развлекательных центров, рынков, городского транспорта, школ, объектов общественного питания, кинотеатров, фитнесс-клубов и других», - сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в ходе заседания Правительства

По его словам, в инфекционных стационарах города пока развернуто 720 коек. Аким заверил, что все стационары обеспечены медицинскими изделиями и лекарственными средствами. В резерве имеются порядка 7 тысяч коек.

«Количество лабораторий увеличено с двух до 25 с общей мощностью более 13 тысяч тестов в сутки. Всего проведено более 1 млн тестирований. В среднем в сутки проводится от 4 до 6 тысяч исследований, что позволяет значительно увеличить выявляемость среди жителей», - отметил А. Кульгинов.

«Все пассажиры международных рейсов, не имеющие ПЦР-справки, размещаются в карантинном стационаре. К примеру, только 14 марта принято 4 международных рейса, где 170 граждан были без ПЦР-справок», - доложил аким.

Как отметил Алтай Кульгинов, в городе продолжается вакцинация населения. В штатном режиме работают прививочные кабинеты, залы ожидания для наблюдения за пациентами после вакцинации.

«Уже получили вакцину 6,8 тысяч медицинских работников, педагоги, сотрудники силовых структур, дипломатических служб и лица с хроническими заболеваниями», - проинформировал аким.

По словам акима, усилена работа мониторинговых групп как в выходные, праздничные, так и в будние дни.

«С 1 января к административной ответственности привлечено 335 юридических лиц на сумму 77 млн тенге. Всего судом приостановлена деятельность 26 объектов. Работу мы продолжаем», - сказал Алтай Кульгинов.

Напомним, 21 марта (воскресенье) в Нур-Султане вводится локдаун.

Ранее было опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача столицы «Об ужесточении ограничительных и карантинных мер».