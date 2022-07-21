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Нур-Султан перешел в «желтую» зону по коронавирусу в РК
21 Июля 2022 09:27

Нур-Султан перешел в «желтую» зону по коронавирусу в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 июля, передает МИА «Казинфом» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В «желтой» зоне: г. Нур-Султан.

В «зеленой» зоне: г. Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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