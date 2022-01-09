Нур-Султан находится в «красной» зоне по распространению коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 января, в «красной» зоне находится город Нур-Султан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В «желтой» зоне: гг. Алматы, Шымкент.

В «зеленой» зоне: Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская области.