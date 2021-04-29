Нур-Султан находится в числе лидеров по вакцинации - Абай Байгенжин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столица находится в числе лидеров по вакцинации. Об этом сообщил председатель правления АО «Национальный научный медицинский центр» Абай Байгенжин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одновременно я являюсь председателем рабочей группы партийной комиссии нашей партии «Nur Otan». Мы сейчас взяли под особый мониторинг наблюдение во всех регионах нашей страны. Мы регулярно получаем цифры, ситуацию мы достаточно хорошо изучили и знаем. Я хочу сказать, что наш город – столица - в числе лидеров. Видимо, сознательность горожан говорит о себе», - сказал Абай Байгенжин в ходе круглого стола по вопросам вакцинации.

Он также добавил, что в городе Нур-Султане была оперативно развернута работа по вакцинации населения.

Ранее сообщалось, что на сегодня в столице более 100 тысяч человек получили первый компонент вакцины, более 16 тыс. получили оба компонента вакцины. Первым этапом вакцинированы лица, которые находятся в зоне риска. Это - медицинские работники, учителя, сотрудники силовых структур, дипломатических служб и лица с хроническими заболеваниями.