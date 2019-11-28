Нур-Султан и Бишкек находятся в тесной экономической связке - эксперт ИМЭП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нур-Султан и Бишкек находятся в тесной экономической связке, такое мнение выразила Лидия Пархомчик, эксперт ИМЭП при Фонде Первого Президента РК, комментируя визит Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан, передает МИА «Казинформ».

«Двустороннее сотрудничество с Кыргызстаном всегда имело приоритетное значение для Казахстана. Нур-Султан и Бишкек находятся в тесной экономической связке, что обуславливает потребность в поддержании открытого диалога и оперативного решения возникающих разногласий. Не случайно в рамках своего первого государственного визита в Кыргызстан Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что такого уровня двухсторонней институционализации нет ни с одним государством мира», - отметила эксперт ИМЭП.

Так, в 2007 году был создан Высший межгосударственный совет (ВМГС), заседания которого призваны придавать новый импульс в деле практической реализации инициатив казахстанско-кыргызского взаимодействия. Результаты прошедшего V заседания ВМГС наглядно отражают стремление сторон поступательно расширять казахстанско-кыргызское партнерство. Об также свидетельствует также подписание в рамках визита Касым-Жомарта Токаева Комплексной программы сотрудничества между РК и КР на 2020-2022 годы.

Как считает Лидия Пархомчик, яркой демонстрацией приверженности глав Казахстана и Кыргызстана развивать добрососедские отношения является всестороннее обсуждение вопросов развития транспортно-логистического потенциала. Данный аспект неизбежно затрагивает вопрос о режимах работы пунктов пропуска на государственной границе. Очевидно, что граница с Казахстаном является прямым коридором для поставок кыргызских товаров на рынок Евразийского экономического союза. В подобных обстоятельствах становится понятно повышенное внимание партнеров к вопросам организации логистики.

На сегодняшний момент приоритетной задачей двух государств, по мнению эксперта ИМЭП, является имплементация подписанного в 2018 г. Протокола о внесении изменений в Соглашение о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 г. В частности, придать автомобильным пунктам пропуска Сартобе-Токмок и Аухатты-Кен-Булун международный статус, а также модернизировать пункты пропуска Кордай-Акжол.

«В данном контексте подписанное в рамках визита Президента Казахстана в Бишкек Соглашение между правительствами РК и КР о совместных действиях по строительству нового моста и реконструкции существующего моста между пунктами пропуска Карасу и Ак-Тилек является неотъемлемой частью данной инициативы», - отметила Лидия Пархомчик.

Очевидно, что стороны заинтересованы максимизировать темпы роста взаимной торговли. Согласно подсчетам Министерство торговли и интеграции, Казахстан имеет возможность нарастить свой экспорт в Кыргызстан по 70 товарным позициям на сумму $53 млн. Более того, кыргызские партнеры заинтересованы в формировании устойчивых механизмов поставок казахстанских ГСМ. Соответствующее соглашение по беспошлинным поставкам бензина в Кыргызстан железнодорожным транспортом находится на финальной стадии согласования.

Плодотворно проходит казахстанско-кыргызское взаимодействие по линии энергообмена. Так, в 2019 г. Казахстан и Кыргызстан договорились обменяться 270 млн. кВт/ч электроэнергии. Тем самым был решен вопрос обеспечения поливной водой для сельскохозяйственных угодий в вегетационный период.

В целом, как отметила эксперт ИМЭП, стороны нацелены на продуктивное сотрудничество, которое помимо общих границ подпитывается и процессами экономической кооперации в формате ЕАЭС.