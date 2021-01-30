Нур-Султан и Алматы вышли из «красной» зоны по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, г. Алматы, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская области.

В «зелёной» зоне - все остальные регионы.