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    10:10, 10 Март 2021 | GMT +6

    Нур-Султан и Алматы перешли в «красную» зону по коронавирусу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 10 марта, города Нур-Султан и Алматы перешли в «красную» зону по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной» зоне: г. Нур-Султан, г Алматы.

    В «желтой» зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Павлодарская области.

    В «зелёной» зоне - все остальные регионы.

    В «красной» зоне вводятся строгие ограничительные меры. В «желтой» зоне сохраняются действующие карантинные меры и усиливается контроль за их соблюдением. А «зеленая» зона показывает стабильную ситуацию, возможно ослабление ограничительных мер.


    Теги:
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