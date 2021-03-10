НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 10 марта, города Нур-Султан и Алматы перешли в «красную» зону по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: г. Нур-Султан, г Алматы.

В «желтой» зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Павлодарская области.

В «зелёной» зоне - все остальные регионы.

В «красной» зоне вводятся строгие ограничительные меры. В «желтой» зоне сохраняются действующие карантинные меры и усиливается контроль за их соблюдением. А «зеленая» зона показывает стабильную ситуацию, возможно ослабление ограничительных мер.