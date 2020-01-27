+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -2 °С
USD 378.60 EUR 417.75
RUB 6.13 CNY 54.58
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нур-Султан и Абу-Даби установили открытый и содержательный диалог - Президент РК

27 Января 2020 15:10
Поделиться:
Нур-Султан и Абу-Даби установили открытый и содержательный диалог - Президент РК

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – Нур-Султан и Абу-Даби установили открытый и содержательный диалог. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Какие документы подписаны по итогам встречи Президента РК с наследным принцем Абу-Даби
Казахстан занимает особое место в исламском мире - наследный принц Абу-Даби Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби ОАЭ придают особое значение сотрудничеству с Казахстаном - наследный принц Абу-Даби

«В следующем году исполняется 50 лет созданию Объединенных Арабских Эмиратов. А мы в следующем году отметим 30-летие нашей независимости. Это для Казахстана очень важный исторический рубеж», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что за 28 лет установления дипломатических отношений Нур-Султан и Абу-Даби, укрепляя сотрудничество, установили открытый и содержательный диалог.

«Активно развиваются наши торгово-экономические отношения и культурно-гуманитарное сотрудничество. Активно сотрудничают и предприниматели наших стран. На сегодня создано около 350 совместных предприятий. К примеру, строящейся комплекс Абу-Даби Плаза в городе Нур-Султан», - добавил Касым-Жомарт Токаев


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Ближний Восток,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив