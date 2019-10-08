Нур-Султан должен развиваться как международный центр - Глава государства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил наладить предоставление услуг в столице на английском языке, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Нур-Султан должен развиваться как международный центр. Мы должны обеспечивать все условия для того, чтобы завоеванные позиции нашей столицы не уступали другим городам. Кстати говоря, в нашем регионе есть города, которые претендуют на то, чтобы стать лидерами в участии и проведении тех или иных международных мероприятий и стать международным центром, это очень престижно», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по дальнейшему развитию города Нур-Султана.
Глава государства подчеркнул, что нужно обеспечить доступность сферы услуг на английском языке.
«На сегодняшний день стандарты услуг не предусматривают обслуживания на английском языке. В результате для получения услуг на английском языке иностранцы вынуждены прибегать к найму посредников и зачастую становятся жертвами обмана и некомпетентного сервиса со всеми вытекающими отсюда последствиями для имиджа города в международном масштабе», - добавил он.
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