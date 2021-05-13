Нур-Султан должен быть эстетичным городом – Данат Жумин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столица должна быть эстетичной и привлекательной. Такое мнение высказал руководитель Проектного офиса по развитию креативных индустрий при холдинге «Байтерек» Данат Жумин на конференции по вопросам сотрудничества столичных строительных компаний и художников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас в мире набирает все большую популярность так называемая концепция нового урбанизма, когда мы говорим о том, чтобы не просто построить здание, а чтобы это здание создавало впечатление, чтобы оно создавало ощущение комфорта, формировало настроение у жителей и гостей города», – сказал Д. Жумин.

Руководитель Проектного офиса отметил, что Казахстан является региональным лидером по объемам строительства, а столица представляет всю страну. Строительные объекты могут стать отличной площадкой для искусства, творческого выражения.

Мы видим большой потенциал в том, чтобы предоставить возможность казахстанским художникам принять участие в оформлении города и строительных объектов. Стены домов, больничных палат или школьных классов не обязательно должны быть белыми или серыми. На них могут быть изображения, создающие определённый настрой. Во дворах и скверах можно ставить не только стандартные пластиковые детские площадки, но и создавать объекты современного искусства, которые будут привлекательны для всех жителей, в том числе и для детей.

Обеспечив сотрудничество между застройщиками и художниками, мы не только сделаем столицу красивее, но внесём значительный вклад в дальнейшее развитие городского творчества, развитие креативного сектора экономики.

В ходе конференции представители ведущих строительных компаний и художественного сообщества представили свои предложения по взаимодействию в части художественного оформления различных зданий, улиц и мест отдыха горожан.

Отметим, встреча была организована Проектным офисом по развитию креативных индустрий и акиматом столицы.

Проектный офис по развитию креативных индустрий создан в марте текущего года на базе Холдинга «Байтерек». Офис выполняет функции Секретариата Рабочей группы по развитию креативного сектора экономики при Правительстве РК. В состав Проектного офиса входят представители государственных органов и нацкомпаний, международных и творческих организаций, а также креативные предприниматели.

Креативная экономика – это совокупность субъектов предпринимательства, создающих рабочие места и добавочную стоимость за счет осуществления инновационной деятельности, основанной на создании продуктов с использованием интеллектуальной собственности через творческое генерирование. Сюда входят: литература, музыка, театр, кино, дизайн, реклама, мода, фотография и другие направления творческой работы. Как считают эксперты, данный сектор экономики обладает значительным экспортным потенциалом, может способствовать формированию позитивного имиджа страны.