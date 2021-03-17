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    09:51, 17 Март 2021 | GMT +6

    Нур-Султан, Алматы и ЗКО остаются в «красной» зоне по коронавирусу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В «красной» зоне по распространению коронавируса в Казахстане остаются Нур-Султан, Алматы и ЗКО, передает МИА «Казинформ».

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 марта 2021 года, в «красной» зоне находятся города Нур-Султан и Алматы, Западно-Казахстанская область.

    «В «желтой» зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская области. В «зелёной» зоне - все остальные регионы», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram МВК по нераспространению коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Главная Алматы Западно-Казахстанская область
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