Нур-Султан, Алматы и ЗКО остаются в «красной» зоне по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В «красной» зоне по распространению коронавируса в Казахстане остаются Нур-Султан, Алматы и ЗКО, передает МИА «Казинформ».

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 марта 2021 года, в «красной» зоне находятся города Нур-Султан и Алматы, Западно-Казахстанская область.

«В «желтой» зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская области. В «зелёной» зоне - все остальные регионы», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram МВК по нераспространению коронавируса.