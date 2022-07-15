15 Июля 2022 14:31

Нур-Султан, Алматы и Шымкент вошли в тройку лидеров по уровню краж

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов отчитался о криминогенной обстановке в стране за первое полугодие, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Рolisia.kz.

«По многим видам преступлений регистрация в сравнении с прошлыми годами существенно снижается. Уменьшилось число разбоев на 25%, изнасилований – на 11%, вымогательств - на 12%, скотокрадств - на 23%. В то же время на состояние преступности повлияли «январские события». Возросло число краж и грабежей», – сказал министр в ходе первого открытого заседания коллегии МВД.

Самый высокий уровень краж наблюдается в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. По словам главы ведомства, большинство преступлений совершаются иногородними.

«К сожалению, там начальники работают «по старинке», реагируют только на последствия. Анализ показывает, что большинство преступлений совершается иногородними. В Алматы – это 45%, Нур-Султане – 40%, Шымкенте – 25%. Все они не прописываются и остаются вне поля зрения полиции. В ЗКО число краж выросло на 13%, а скотокрадств – на 26%. Это результат отсутствия профилактической работы в данном направлении», – заявил Марат Ахметжанов.

Министр раскритиковал работу некоторых департаментов полиции и поручил начальникам провести точечную отработку.

Также он сообщил о росте фактов мошенничества. На них приходится треть всех имущественных преступлений. При этом почти половина – это интернет-мошенничества.

«В селах чувствительной проблемой остается скотокрадство. С начала года в Алматинской области было похищено более 800 голов скота, Акмолинской и Жамбылской областях – более 500, Туркестанской области – около 400. В Павлодарской области в этом году была задержана организованная преступная группа скотокрадов. Злоумышленники похитили около 170 голов крупного рогатого скота из Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, причинив многомиллионный ущерб сельским жителям. В целом 70% похищенного скота – бесхозные. Они не только являются легкой добычей для преступников, но и представляют опасность для дорожного движения», - отметил М. Ахметжанов.

В связи с этим министр обратился к заместителям акимов областей, которые присутствовали на заседании онлайн.

«В этом вопросе должна быть солидарная ответственность. Все, что в регионах происходит, касается всех. Пострадавшие от кражи скота – жители вашего региона! Необходимо создать условия для безопасного проживания граждан. Работа не должна ограничиваться только борьбой с последствиями преступлений»,– заключил министр.