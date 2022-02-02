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Нур-Султан, Алматы и 11 областей - в «красной» зоне по COVID-19

2 Февраля 2022 09:00
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Нур-Султан, Алматы и 11 областей - в «красной» зоне по COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области

В «желтой» зоне: г. Шымкент, Кызылординская, Мангистауская области.

В «зеленой» зоне: Туркестанская область.



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#Здравоохранение   #Мангистауская область   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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