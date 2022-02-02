Нур-Султан, Алматы и 11 областей - в «красной» зоне по COVID-19

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Нур-Султан, Алматы и 11 областей - в «красной» зоне по COVID-19
2 Февраля 2022 09:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области
В «желтой» зоне: г. Шымкент, Кызылординская, Мангистауская области.
В «зеленой» зоне: Туркестанская область.
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