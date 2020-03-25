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Nur Otan усиливает работу по противодействию коррупции в регионах

Автор:  
Еламан Турысбеков
25 Марта 2020, 18:58
Nur Otan усиливает работу по противодействию коррупции в регионах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева партия «Nur Otan» усиливает работу комиссий партийного контроля и общественных советов по противодействию коррупции в регионах, чтобы обеспечить контроль по обращениям граждан в общественные приемные партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Речь идет о жалобах на должностных лиц, не реагирующих на обращения граждан, не берущих на себя ответственность и не принимающих своевременные решения, а также по резонансным вопросам, поднимаемым населением в СМИ и социальных сетях», - написал в своем Instagram первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек.

«Nur Otan» также обеспечит партийный и общественный контроль за прозрачным и эффективным расходованием финансовых средств, выделяемых на реализацию антикризисных мер.


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