«Nur Otan» не должна копировать работу государственных органов - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о работе партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Nur Otan», будучи партией по-настоящему реальных дел, должна быть в центре событий и в авангарде процессов. Позиция стороннего наблюдателя уже неприемлема», - сказал во время съезда партии Касым-Жомарт Токаве.

Также по словам Президента, «партия не должна копировать работу государственных органов».

«У госаппарата одни функции, у партии – совершенно другие. «Nur Otan» должна заниматься главным образом идеологической и кадровой работой, в нужных случаях – направлять работу госаппарата», - отметил Касым-Жомарт Токаев.