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«Nur Otan» не должна копировать работу государственных органов - Касым-Жомарт Токаев
28 Января 2022 15:48
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о работе партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Nur Otan», будучи партией по-настоящему реальных дел, должна быть в центре событий и в авангарде процессов. Позиция стороннего наблюдателя уже неприемлема», - сказал во время съезда партии Касым-Жомарт Токаве.
Также по словам Президента, «партия не должна копировать работу государственных органов».
«У госаппарата одни функции, у партии – совершенно другие. «Nur Otan» должна заниматься главным образом идеологической и кадровой работой, в нужных случаях – направлять работу госаппарата», - отметил Касым-Жомарт Токаев.
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