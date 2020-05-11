НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Nur Otan» направил мактааральцам более 400 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Байбек Бауыржан на странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие друзья! Как вы знаете, по поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева пострадавшие от подтопления жители Мактааральского района Туркестанской области будут полностью обеспечены новым или отремонтированным жильем. Каждый получит по 100 тысяч тенге из республиканского бюджета.

По поручению Елбасы в дополнение к инициированным Главой государства мерам соцподдержки партия «Nur Otan» направила мактааральцам более 400 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, средства личной гигиены, одежду, постельные принадлежности и многое другое.

Волонтеры и активисты «Jas Otan»-а на месте занимаются распределением помощи среди населения. Хочу поблагодарить наших партийцев и активистов в регионах за оперативно организованную поддержку. Особо хочу отметить работу молодёжного крыла нашей партии. Именно в трудных ситуациях и проявляются такие качества, как сплочённость, солидарность и взаимовыручка!

В целом, по инициативе Нурсултана Назарбаева партией «Nur Otan» и Фондом «Birgemiz» продолжается адресная поддержка казахстанцев.

На сегодня уже свыше 150 тысяч семей получили продуктовые наборы и антисептические средства. Еще 100 тысяч обеспечены бесплатными масками. Единовременными выплатами по 50 тысяч тенге охвачено 360 тысяч семей. С учетом членов семей – это порядка 1 млн казахстанцев», - говорится в сообщении.