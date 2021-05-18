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Nur Otan: 2,5 млн кв.м. социального жилья будет построено уже в этом году

Редактор:  
Ринат Дусумов
18 Мая 2021, 10:04
Nur Otan: 2,5 млн кв.м. социального жилья будет построено уже в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Изменение размера первоначального взноса и льготная ипотека для многодетных семей, детей-сирот и граждан с особыми потребностями. Об этом и других актуальных вопросах шла речь на первом организационном заседании нового Республиканского общественного совета по поддержке занятости и социально уязвимых слоев населения при партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы партии, в рамках дорожной карты по реализации предвыборной программы «Nur Otan» в этом году в стране планируется построить 17 млн кв.м жилья, из них 2,5 млн. для социально-уязвимых слоев населения. За четыре месяца 2021 года уже введено в эксплуатацию 3,5 млн кв.м жилья или 28,9 тысяч квартир.

Однако число нуждающихся в собственных квартирах только растет. В настоящее время в очереди на жилье состоит 562 тысячи семей, из них 185 тысяч имеют доход ниже одного прожиточного минимума на члена семьи.

По словам первого вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, для их скорейшего обеспечения жильем предлагается субсидировать часть арендной платы в частном жилищном фонде в размере 31 МРП для городов Нур-Султан и Алматы, 21 МРП для иных регионов и для сельской местности 15 МРП. Кроме того, вице-министр рассказал о новом подходе к строительству жилья для малоимущих семей.

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«Объем ввода жилья для социально-уязвимых семей составляет примерно 10 тысяч квартир в год, горизонт решения проблемы почти 20 лет. Поэтому деньги перенаправили не на строительство домов акиматами, а на субсидирование коммерческих компаний, чтобы привлечь частные инвестиции. Ежегодно будем сдавать по 37 тысяч квартир и за 5 лет постараемся обеспечить жильем все малоимущие семьи», – сказал Каирбек Ускенбаев.

Другой не менее важный вопрос – предоставление жилья для людей с особыми потребностями. Одним из действенных механизмов в этом направлении является ипотечное кредитование.

По словам председателя правления «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимовой, порядка 2 тысяч лиц с инвалидностью и семьей, воспитывающих детей инвалидов уже имеют кредиты в банке на сумму 19,6 млрд тенге. Всего у таких семей есть порядка 10 тысяч депозитов на сумму 3,7 млрд тенге.

«В рамках программы «Бақытты отбасы» семьям, воспитывающим детей с инвалидностью выдано 1,3 тысяч займов на сумму 13,8 млрд тенге. В текущем году по данной программе социально-уязвимыми слоями населения подано свыше 27 тысяч заявок. Больше половины приходится на категорию «неполная семья», – сказала Ляззат Ибрагимова.

В свою очередь член Совета Ирина Смирнова подчеркнула, что количество очередников в последние годы растет, а количество выдаваемых квартир уменьшается.

«Обеспечение очередников жильем идет медленно, поэтому очередь с годами не уменьшается, а лишь растет. К примеру, за прошлый год очередь увеличилась на 23%, а количество получивших жилье уменьшилось на 3%. Такими темпами как сейчас, тот, кто стоит последним, получит жилье только через 80 лет. Поэтому необходимо увеличить жилищный фонд для лиц с инвалидностью», – сказала Ирина Смирнова.

Напомним, что в рамках предвыборной программы партии «Nur Otan» к 2025 году стоит задача ввести 103 млн кв. метров жилья почти для 1 млн семей, в том числе для 284 тысяч многодетных и находящихся за чертой бедности, а также граждан с ограниченными возможностями и детей-сирот.

По итогам заседания члены Совета от партии «Nur Otan» предложили ряд изменений и дополнений в Закон «О жилищных отношениях».

Так, по их мнению, следует учесть сохранение очередности на получение жилья ребенка с инвалидностью при достижении им 18 лет, увеличить объем строительства жилья для социально-уязвимых категорий, поднять пороговый прожиточный минимум, предусмотренный в Государственной программе «Нұрлы жер». Кроме того, у социально-уязвимых семей должна быть возможность приватизировать ранее полученное арендное жилье без права выкупа.


Нур Отан   Строительство   Жилье  
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