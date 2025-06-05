Нуман Куртулмуш переизбран спикером парламента Турции

Как оказалось, в третьем туре тайного голосования он получил 329 голосов, уверенно преодолев необходимый минимум в 301 голос.

Кто такой Нуман Куртулмуш?

Фото: Anadolu ajansı

Куртулмуш – одна из ключевых фигур в турецкой политике. Уроженец провинции Орду, он окончил экономический факультет Стамбульского университета, а позже стал профессором и доктором экономических наук. До начала политической карьеры занимался научной деятельностью и преподавал в университетах. С 2012 года активно работает в составе ПСР, ранее входил в оппозиционную партию «Справедливость и развитие», а до этого – в исламистскую «Партию добродетели». В разные годы занимал посты вице-премьера, министра культуры и туризма, а также партийного вице-председателя.

Он считается одним из идеологов ПСР, близким соратником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и играет важную роль в формировании внутренней и внешней повестки партии. Куртулмуш выступает за «турецкую модель демократии» и усиление роли парламента в системе управления.

Фото: Anadolu ajansı

Третий тур голосования стал решающим, поскольку в первых двух ни один из кандидатов не смог набрать требуемого большинства. Победа Куртулмуша укрепляет позиции правящей партии в парламенте и демонстрирует высокий уровень консолидации в ее рядах.

Ожидается, что в новом сроке Нуман Куртулмуш продолжит курс на продвижение законодательных инициатив правительства, сохранение парламентской стабильности и обеспечение диалога между фракциями – на фоне усиливающейся политической конкуренции и растущего общественного давления.

Ранее сообщалось, что в Турции намерены переписать главный закон страны. Эрдоган заявил о необходимости создания новой конституции.