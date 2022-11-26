Нулевая видимость - несколько дорог закрыли в Алматинской области

26 Ноября 2022, 23:21

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение для всех авто на нескольких участках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС региона, с 21:30 часов закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Кокпек-Кеген-Тюп» (0-26 км, с. Кокпек-с.Аксай, Енбекшиказахский район).

С 19:00 часов 26 ноября закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос» (135-230 км, с.Байсейт-Кокпек, Енбекшиказахский район).

С 19:40 часов 26 ноября закрыто движение для грузового автотранспорта с прицепом, полуприцепом и пассажирского автобуса на участке автодороги республиканского значения «Алматы-Оскемен» (16-241 км).

В ДЧС Алматинской области уточнили, что на этих участках наблюдается метель, буран, нулевая видимость. Спасатели просят граждан воздержаться от поездок в данных направлениях и заранее корректировать свой маршрут, а также не пренебрегать СМС, передаваемыми службой 112.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды с 20:30 часов 26 ноября закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения(136-246 км, с.Байсейт-с.Шонжы, Енбекшиказахский район, Уйгурский район).

Также закрыты все трассы республиканского значения Акмолинской области.

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