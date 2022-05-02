2 Мая 2022 16:27

Нравятся кюи Курмангазы - русская девушка обучает игре на домбре казахстанских детей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане растет число желающих играть на домбре. Такое мнение высказала кюйши Ольга Сагиндыкова. Она уроженка России, но сегодня с удовольствием учит девчонок и мальчишек мастерски исполнять кюи и казахские песни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В детстве, когда я приехала из города Иваново (Россия - прим. авт.) в казахский аул, впервые услышала звук домбры. Играла одна из моих одноклассниц. Меня это так заинтересовало. Я прочувствовала вибрацию этого инструмента. Меня захватил темперамент этого инструмента, его тембр, его глубина и мудрость народа. Говорят же, домбра - это душа казахского народа. Так получилось, что потом мы с одноклассницей выступали на концертах», - рассказывает Ольга.

Ее детская увлеченность со временем переросла в профессию. Она закончила Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы, а позже проработала в военном коллективе в фольклорном составе. Сейчас Ольга - военный пенсионер, живет в Алматы. Обучает детей игре на домбре в Доме школьников №2.

«В последнее время интерес детей к домбре очень большой, поскольку этот инструмент сейчас активно пропагандируют казахстанские артисты во всем мире, к примеру, Димаш Кудайберген. К тому же, первое воскресенье июля у нас в стране отмечается Национальный день домбры. Это очень сильно влияет на подрастающее поколение, на воспитание и патриотизм, на взращивание любви к этому инструменту», - сказала спикер.

Учениками Ольги являются дети разных национальностей - казахи, корейцы, дунгане, татары, грузины: «Здесь нация не имеет значения, мы ждем всех, кто проявляет интерес», - отметила она.

Ольга Сагиндыкова заявила, чтобы научиться играть на домбре, для начала нужно приобрести этот инструмент.

«Конечно, должна быть любовь и интерес к этому инструменту, а потом нужно найти хорошего педагога. Можно еще в интернете посмотреть. Также важны посадка и постановка рук. Это основа основ. А касательно срока обучения, то здесь все зависит от индивидуальных музыкальных способностей. Есть такие одаренные дети, которые за год могут освоить несколько кюев, но есть и дети, которым потребуется больше времени», - пояснила кюйши.

Домбристка призналась, что ей больше нравятся кюи Курмангазы, в частности, «Адай».

«Меня часто спрашивают: «Руыңыз кім?» (Какой у вас род?). А я отвечаю, что адай, потому что, можно сказать, что я из Западного Казахстана (смеётся). Хотя я родом не оттуда, но тем не менее, домбру впервые я взяла в этом регионе», - вспоминает кюйши.

Ольга Сагиндыкова замужем за казахом. Вместе воспитывают пятерых детей. По ее словам, праздник День единства народа Казахстана особенный.

«Это для меня праздник любви, единства, вдохновения. Недаром этот праздник отмечается весной, в этот период вся природа расцветает, становится красивой, а наш Казахстан - олицетворение этого могучего единства. Мы все под одним шаныраком, как одна большая семья», - заключила Ольга.

Ранее мы писали о Виталии Фалике, жителе города Сарани Карагандинской области, который поет песни на казахском языке, пропагандирует игру на домбре и казахское ремесло.