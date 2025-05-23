НПС «Кропоткинская» введена в эксплуатацию после восстановительных работ

— В ходе строительно-монтажных работ отремонтированы трансформаторы, газотурбинная установка вместе с генераторами, восстановлено закрытое распределительное устройство и кабельные эстакады, выполнена замена и ремонт шкафов управления, — сообщили в компании.

Руководство консорциума отметило слаженные действия коллектива компании и представителей подрядных организаций, что позволило качественно и в срок завершить весь комплекс работ.

Напомним, что 17 февраля 2025 года НПС «Кропоткинская» подверглась атаке БПЛА.

С этого времени транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск осуществлялась минуя поврежденную станцию.

Сегодня также стало известно, что Каспийский трубопроводный консорциум возобновил транспортировку нефти после 72-часовой плановой остановки нефтепроводной системы.

Ранее гендиректор КТК рассказал о восстановительных работах на НПС «Кропоткинская».