НПС «Кропоткинская» введена в эксплуатацию после восстановительных работ
Нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» возобновила работу после завершения комплекса восстановительных мероприятий, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В ходе строительно-монтажных работ отремонтированы трансформаторы, газотурбинная установка вместе с генераторами, восстановлено закрытое распределительное устройство и кабельные эстакады, выполнена замена и ремонт шкафов управления, — сообщили в компании.
Руководство консорциума отметило слаженные действия коллектива компании и представителей подрядных организаций, что позволило качественно и в срок завершить весь комплекс работ.
Напомним, что 17 февраля 2025 года НПС «Кропоткинская» подверглась атаке БПЛА.
С этого времени транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск осуществлялась минуя поврежденную станцию.
Сегодня также стало известно, что Каспийский трубопроводный консорциум возобновил транспортировку нефти после 72-часовой плановой остановки нефтепроводной системы.
Ранее гендиректор КТК рассказал о восстановительных работах на НПС «Кропоткинская».