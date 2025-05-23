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    14:46, 23 Май 2025 | GMT +5

    НПС «Кропоткинская» введена в эксплуатацию после восстановительных работ

    Нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» возобновила работу после завершения комплекса восстановительных мероприятий, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

    — В ходе строительно-монтажных работ отремонтированы трансформаторы, газотурбинная установка вместе с генераторами, восстановлено закрытое распределительное устройство и кабельные эстакады, выполнена замена и ремонт шкафов управления, — сообщили в компании.

    Руководство консорциума отметило слаженные действия коллектива компании и представителей подрядных организаций, что позволило качественно и в срок завершить весь комплекс работ.

    Напомним, что 17 февраля 2025 года НПС «Кропоткинская» подверглась атаке БПЛА. 
    С этого времени транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск осуществлялась минуя поврежденную станцию.

    Сегодня также стало известно, что Каспийский трубопроводный консорциум возобновил транспортировку нефти после 72-часовой плановой остановки нефтепроводной системы. 

    Ранее гендиректор КТК рассказал о восстановительных работах на НПС «Кропоткинская». 

    Теги:
    Ремонт Нефть Россия
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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