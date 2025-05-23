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    13:10, 23 Май 2025 | GMT +5

    КТК возобновил транспортировку нефти после техобслуживания

    Сегодня, 23 мая, Каспийский трубопроводный консорциум возобновил транспортировку нефти после 72-часовой плановой остановки нефтепроводной системы, передает корреспондент агентства Кazinform.

    КТК
    Фото: пресс-служба КТК

    Как сообщили в компании, в этот период специалисты проводили техническое обслуживание оборудования на магистральном нефтепроводе, перекачивающих станциях и Морском терминале.

    Что сделано:

    • Обслужено механо-технологическое, энергетическое и электрооборудование, а также системы контрольно-измерительных приборов, автоматики и управления.
    • Реализованы мероприятия по текущим и капитальным проектам, осуществление которых возможно только при полной остановке насосных станций и нефтепровода.

    В частности, на нефтеперекачивающей станции «Атырау» модернизировали систему измерения количества и качества нефти. Рядом со станцией на 204-м км трассы подключена новая камера пуска-приема очистных и диагностических средств, заменен шаровой кран. На линейной части в Атырауской области установили три ремонтные конструкции, еще на трех участках выполнили ремонт методом шлифовки.

    По информации КТК, плановые остановки нефтепровода проводятся не чаще двух раз в год. Министерство энергетики Казахстана учитывает их при формировании годового графика транспортировки нефти по маршруту Тенгиз – Новороссийск.

    На данный момент отгрузка нефти через Морской терминал КТК возобновлена в штатном режиме.

    Ранее мы сообщали, о восстановительных работах на НПС «Кропоткинская», которую планируют запустить до конца мая этого года.

    Теги:
    Нефть КТК
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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