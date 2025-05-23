КТК возобновил транспортировку нефти после техобслуживания

Как сообщили в компании, в этот период специалисты проводили техническое обслуживание оборудования на магистральном нефтепроводе, перекачивающих станциях и Морском терминале.

Что сделано:

Обслужено механо-технологическое, энергетическое и электрооборудование, а также системы контрольно-измерительных приборов, автоматики и управления.

Реализованы мероприятия по текущим и капитальным проектам, осуществление которых возможно только при полной остановке насосных станций и нефтепровода.

В частности, на нефтеперекачивающей станции «Атырау» модернизировали систему измерения количества и качества нефти. Рядом со станцией на 204-м км трассы подключена новая камера пуска-приема очистных и диагностических средств, заменен шаровой кран. На линейной части в Атырауской области установили три ремонтные конструкции, еще на трех участках выполнили ремонт методом шлифовки.

По информации КТК, плановые остановки нефтепровода проводятся не чаще двух раз в год. Министерство энергетики Казахстана учитывает их при формировании годового графика транспортировки нефти по маршруту Тенгиз – Новороссийск.

На данный момент отгрузка нефти через Морской терминал КТК возобновлена в штатном режиме.

Ранее мы сообщали, о восстановительных работах на НПС «Кропоткинская», которую планируют запустить до конца мая этого года.