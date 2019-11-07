НПО предложено активизировать реализацию социальных проектов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров встретился с представителями неправительственных организаций для обсуждения вопросов сотрудничества с гражданским сектором мегаполиса. На встречу прибыли представители более 80 НПО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главной целью встречи стали проекты по улучшению социальной сферы и повышения качества жизни алматинцев, особенно тех, кто нуждается в помощи.

«Аким города Бакытжан Сагинтаев в рамках реализации плана развития Алматы по принципу «город без окраин» одним из приоритетов назвал создание социальной инфраструктуры в шаговой доступности. Это касается новых микрорайонов на территориях, присоединенных к городу», — сказал Ержан Бабакумаров, отметив, что представители НПО могут оказать содействие в реализации социально-значимых проектов.

В частности, гражданские активисты могут поспособствовать популяризации здорового образа жизни среди горожан, внести свой вклад в организацию доступной городской среды для людей с ограниченными возможностями.





Свои предложения по этим направлениям высказали председатель ОЮЛ Almaty Azamattyk Alyansy Константин Авершин, директор ОФ «Информационно-ресурсный центр» Алтынай Кобеева, Президент Общественного фонда «Аман-саулык» Бахыт Туменова, председатель ОО «Арди» Асия Ахтанова, руководитель ОО «Алматинское городское общество инвалидов» Али Аманбаев, исполнительный директор ОФ «Фонд Диабетического Просвещения РК» Наталья Тукалевская и др.

Кроме того, представителям гражданского сектора предложено усилить деятельность по поддержке матерей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.



