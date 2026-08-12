НПО и частные клиники получат места в комиссии по качеству медуслуг

В Казахстане изменили правила формирования объединенной комиссии по качеству медицинских услуг. Новый порядок утвержден приказом министра здравоохранения от 4 августа 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Комиссия является постоянно действующим консультативно-совещательным органом при уполномоченном органе. Она вырабатывает рекомендации по совершенствованию клинических протоколов, стандартов медицинской помощи, системы контроля качества и доступности медицинских услуг, а также аккредитации организаций здравоохранения.

Согласно новым правилам, в состав комиссии будут входить представители государственных органов, неправительственных организаций, а также государственных и негосударственных организаций здравоохранения. При этом представители госорганов не смогут занимать более трети всех мест.

Общее количество членов комиссии должно быть нечетным — от 9 до 15 человек. От каждой НПО, государственной или негосударственной медицинской организации может быть представлен только один человек. Срок полномочий комиссии составит три года.

Отбор кандидатов будет проводиться в несколько этапов. Сначала уполномоченный орган публикует объявление о приеме документов, затем рабочая группа рассматривает кандидатуры и представляет рекомендации по составу комиссии. Окончательное решение утверждается приказом уполномоченного органа.

К кандидатам установлены требования, в частности, наличие высшего медицинского образования и не менее 10 лет стажа работы в сфере здравоохранения. Также потребуется представить сведения о профессиональной или общественной деятельности, документы об отсутствии судимости и информацию о состоянии или отсутствии на диспансерном учете в психоневрологических и наркологических организациях.

Комиссия будет рассматривать клинические протоколы, технологии здравоохранения, стандарты организации медицинской помощи, критерии отбора и перечень орфанных заболеваний, вопросы развития человеческих ресурсов и стандарты аккредитации.

Заседания будут проходить как очно, так и в онлайн-формате. Решения принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов. При равенстве голосов решающим будет голос председательствующего.

При этом решения комиссии будут носить рекомендательный характер. Протоколы заседаний должны размещаться на сайте рабочего органа не позднее пяти календарных дней после их подписания.

Если член комиссии без уважительной причины пропустит более трех заседаний, его могут вывести из состава.

Новые правила вступают в силу 22 августа 2026 года.

Ранее стало известно, что каждый пятый проверенный БАД в Казахстане не прошел контроль.