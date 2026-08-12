Каждая пятая проверенная БАД в Казахстане не прошла контроль

В Казахстане биологически активные добавки не относятся к лекарственным средствам, однако для их выпуска на рынок обязательным условием является прохождение государственной регистрации. О том, как проверяется безопасность БАД и с какими требованиями они допускаются к продаже, в ответе на официальный запрос агентства Kazinform разъяснил Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения.

По информации заместителя председателя комитета Нуркана Садвакасова, оборот БАД в Казахстане регулируется законодательством Евразийского экономического союза. В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», такая продукция подлежит обязательной государственной регистрации.

— При регистрации БАД за основу берутся экспертные заключения и научные отчеты, подготовленные научными организациями. В частности, проводится экспертиза суточной нормы потребления пищевых и биологически активных веществ для детей и взрослых. На основании этих документов государственную регистрацию осуществляют органы здравоохранения стран ЕАЭС, — сообщил спикер.

По его словам, прошедшая регистрацию продукция вносится в Единый реестр свидетельств о государственной регистрации. В нем указываются область применения БАД, рекомендации по ее использованию, противопоказания, условия хранения и основные сведения о производителе. Реестр в открытом виде публикуется на официальном интернет-ресурсе ЕАЭС.

Вместе с тем заместитель председателя комитета подчеркнул, что контроль продолжается и после выхода БАД на рынок.

— Например, в 2025–2026 годах в целях контроля были исследованы 545 проб БАД. Из них 105, или 19,3 процента, не соответствовали установленным требованиям. Большая их часть — 94,6 процента — касалась маркировки, а еще 5,4 процента — микробиологических показателей, — рассказал Нуркан Садвакасов.

По выявленным случаям были приняты 105 оперативных мер, и из обращения было изъято свыше 72 килограммов БАД, не соответствующих требованиям.

— Также контроль не ограничивается только торговыми объектами. Начиная с 2024 года министерство проводит мониторинг рекламы БАД, публикуемой в средствах массовой информации, и осуществляет дистанционный контроль за соблюдением требований. Таким образом, в 2025–2026 годах был проведен мониторинг 8,5 тысячи распространителей рекламы в социальных сетях, и на двух тысячах онлайн-платформ выявлены нарушения требований к рекламе, касающиеся продажи БАД, не прошедших государственную регистрацию, — сообщил спикер.

Кроме того, Комитет информации Министерства культуры и информации за этот период заблокировал более 23 аккаунтов, нарушивших требования к рекламе.

В чем разница между пищевыми добавками и БАДами, можете прочитать по ссылке.