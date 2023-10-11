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    15:53, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Ножницы вонзились в голову: клиентка напала на сотрудницу турфирмы в Алматы

    Ножницы вонзились в голову: клиентка напала на сотрудницу турфирмы в Алматы
    Фото: агентство Kazinform.

    В Алматы недовольная клиентка устроила погром в офисе одной из туристических фирм и напала на сотрудника компании, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пострадавшая по имени Мария на своей странице в Instagram сообщила подробности инцидента.

    - Вчера напала клиентка после отказа ей в визах. Мы оформляли визу в США и страны Шенгенской зоны. В обоих случаях отказали. Она решила взыскать с меня все потраченные деньги. Устроила погром в офисе, швыряла в меня все, что было под рукой, в том числе ножницы, которые вонзились мне в голову, - написала Мария.

    Также она добавила, что клиентка написала на нее заявление о мошенничестве.

    В департаменте полиции города отметили, что данный факт зарегистрирован и расследуется отделом полиции при управлении полиции Алмалинского района.

    - С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных женщиной, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам комплекса мероприятий будет принято решение, - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

    Теги:
    Борьба с преступностью Криминал Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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