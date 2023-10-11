Ножницы вонзились в голову: клиентка напала на сотрудницу турфирмы в Алматы

В Алматы недовольная клиентка устроила погром в офисе одной из туристических фирм и напала на сотрудника компании, передает корреспондент агентства Kazinform.

Пострадавшая по имени Мария на своей странице в Instagram сообщила подробности инцидента.

- Вчера напала клиентка после отказа ей в визах. Мы оформляли визу в США и страны Шенгенской зоны. В обоих случаях отказали. Она решила взыскать с меня все потраченные деньги. Устроила погром в офисе, швыряла в меня все, что было под рукой, в том числе ножницы, которые вонзились мне в голову, - написала Мария.

Также она добавила, что клиентка написала на нее заявление о мошенничестве.

В департаменте полиции города отметили, что данный факт зарегистрирован и расследуется отделом полиции при управлении полиции Алмалинского района.