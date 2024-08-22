Ножевое ранение в школе СКО: вынесен приговор

В Петропавловске суд вынес приговор по делу о ножевом ранении возле школы №44 в мае этого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Тогда 18-летний учащийся ударил ножом 19-летнего юношу. Молодой человек поступил в медучреждение с диагнозом «колото-резаное ранение брюшной полости, два колото-резаных ранения правой верхней конечности». Врачи провели ему лапаротомию и ушивание повреждений органов брюшной полости.

По информации пресс-службы суда, молодой человек осужден по уголовной статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

- Суд признал обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, признание подсудимым вины и чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств в обвинительном акте не указано и судом не установлено. При назначении наказания суд учел тяжесть и общественную опасность совершенного деяния, его личность, ранее судимого и совершившего преступление во время отбывания наказания в виде ограничения свободы, - прокомментировали в пресс-службе.

Приговор не вступил в законную силу.