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    12:12, 22 Август 2024 | GMT +6

    Ножевое ранение в школе СКО: вынесен приговор

    суды
    Фото: freepik

    В Петропавловске суд вынес приговор по делу о ножевом ранении возле школы №44 в мае этого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Тогда 18-летний учащийся ударил ножом 19-летнего юношу. Молодой человек поступил в медучреждение с диагнозом «колото-резаное ранение брюшной полости, два колото-резаных ранения правой верхней конечности». Врачи провели ему лапаротомию и ушивание повреждений органов брюшной полости. 

    По информации пресс-службы суда, молодой человек осужден по уголовной статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. 

    - Суд признал обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, признание подсудимым вины и чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств в обвинительном акте не указано и судом не установлено. При назначении наказания суд учел тяжесть и общественную опасность совершенного деяния, его личность, ранее судимого и совершившего преступление во время отбывания наказания в виде ограничения свободы, - прокомментировали в пресс-службе. 

    Приговор не вступил в законную силу.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Ножевые ранения Суды Происшествия школа
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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