Ножевое ранение нанес ученик в школе Петропавловска

В Петропавловске, на территории школы № 44, 18-летний учащийся нанес ножевое ранение 19-летнему юноше, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях распространяется информация о том, что в среднюю школу № 44, расположенную в Рабочем поселке, перевели на обучение подростка, находившегося в колонии. Он якобы начал сразу вымогать деньги у одноклассников. Один из школьников пожаловался брату. Тот заступился за ребенка и получил ножевое ранение.

Директор школы Анастасия Якушева уточнила, что произошло все за территорией учебного заведения, во дворе, возле хозпостроек. Ученик 11-го класса пришел в школу из спецшколы с особым режимом содержания 13-го мая. Он должен был доучиться, сдать экзамены и получить аттестат. Однако в тот день он сказал, что принесет справку о трудоустройстве и из школы уйдет.

— Пробыл он в школе один день. 14-го мая его на занятиях не было. 15-го пришел, и произошел такой инцидент, нанес ранение родственнику нашего ученика. Со слов ребят, между ними произошла потасовка. Это видно и на камере. В дальнейшем перешло в драку. Что конкретно стало причиной, мы не можем сказать, ведется расследование. Мимо проходил учитель физкультуры, он и вызвал полицию, — пояснила А. Якушева.

Выяснилось, что до спецшколы этот молодой человек учился в школе № 44. По словам директора учебного заведения, неоднократно рассматривался на комиссии по делам несовершеннолетних. Но при этом в здании школы вел себя корректно и уважительно, был общительным. Все проступки совершались во внеурочное время.

Заместитель директора по лечебной части многопрофильной областной больницы Руслан Абетов сообщил, что пострадавшего прооперировали.

— 19-летний пациент поступил в 11:20 часов 15-го мая с диагнозом «колото-резаное ранение брюшной полости, два колото-резаных ранения правой верхней конечности». Был установлен факт проникающего ранения брюшной полости, поэтому незамедлительно прооперировали. Операция прошла в штатном режиме. В послеоперационный период пациент находился в реанимации. Состояние стабилизировалось, сегодня утром перевели в отделение хирургии. Сейчас состояние оценивается как стабильно тяжелое. Обусловлено послеоперационным периодом, степенью тяжести перенесенной операции. Была проведена лапаротомия и ушивание повреждений органов брюшной полости. Прогнозы, как правило, благоприятные, но всегда имеются риски и осложнения, — прокомментировал Р. Абетов.

Произошедшее 15-го мая коротко прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.