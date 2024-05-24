Ножевое ранение в школе Петропавловска: наказан директор
В Петропавловске директору школы, где ученик нанес ножевое ранение молодому человеку, объявили выговор. Об этом сообщила и.о. руководителя управления образования Татьяна Протопопова, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам Т.Протопоповой трудный подросток должен был учиться в вечерней школе.
- Ситуация неприятная. Ребенок уже был совершеннолетним. Директор школы знала, что он обучался в спецшколе и по достижению 18 лет его оттуда отчислили и направили в №44. Он пришел в свою родную школу, где учился ранее, и попросил директора. Пообещал, что будет прилежным учеником и хочет получить среднее образование, аттестат. Она растрогалась и приняла его в 11 класс. Юноша буквально на второй день совершил правонарушение. Директору объявлен выговор. В школе установлены все системы доступа, проходят фейс-контроль, имеется специализированная охрана. Произошло все на перемене, между школой и котельной. Вовремя среагировали преподаватели и постарались прекратить инцидент. Директор должна была согласовать с руководством городского отдела и направить его в вечернюю школу, - прокомментировала Т.Протопопова.
Напомним, 15 мая старшеклассник нанес ножевое ранение молодому человеку. Последнего прооперировали. Нападавшего задержали, идет расследование.