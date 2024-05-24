Ножевое ранение в школе Петропавловска: наказан директор

По словам Т.Протопоповой трудный подросток должен был учиться в вечерней школе.

- Ситуация неприятная. Ребенок уже был совершеннолетним. Директор школы знала, что он обучался в спецшколе и по достижению 18 лет его оттуда отчислили и направили в №44. Он пришел в свою родную школу, где учился ранее, и попросил директора. Пообещал, что будет прилежным учеником и хочет получить среднее образование, аттестат. Она растрогалась и приняла его в 11 класс. Юноша буквально на второй день совершил правонарушение. Директору объявлен выговор. В школе установлены все системы доступа, проходят фейс-контроль, имеется специализированная охрана. Произошло все на перемене, между школой и котельной. Вовремя среагировали преподаватели и постарались прекратить инцидент. Директор должна была согласовать с руководством городского отдела и направить его в вечернюю школу, - прокомментировала Т.Протопопова.