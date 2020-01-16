Ножевое ранение получил в потасовке подросток в Арыси
АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ – Один подросток в Арыси получил ножевое ранение в ходе потасовки со сверстниками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.
«15 января в дежурную часть Арысского РОП поступило сообщение о том, что в больницу с колющим ранением доставлен несовершеннолетний. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что в этот день около полуночи на одной из улиц города Арысь между подростками произошла ссора, которая переросла в потасовку. В результате один из них нанес колющее ранение своему сверстнику», - сообщили в ДП области.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого и водворили в ИВС. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье «Покушение на убийство» УК РК. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
В тот же день в Арысском районе состоялось экстренное совещание с участием акимата, полиции, представителей образования, директоров школ и других заинтересованных организаций, где был рассмотрен данный случай. Участники совещания пришли к общему мнению, что необходимо усилить совместные профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, а также недопустимости нахождения подростков вне дома в ночное время.
Как известно, за нахождение детей вне дома в ночное время без сопровождения законных представителей предусмотрена административная ответственность в соответствии с законодательством РК.
В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют родителям быть внимательными к своим детям и не оставлять их без присмотра.
- Подложные и скрытые госномера на авто: 44 нарушителя выявили в Павлодарской области
- В здании мирового суда в Кузбассе произошла стрельба
- Пожар в колодце теплотрассы в Рудном привел к гибели бездомного мужчины
- Арест на 15 суток и семь лет без прав: пьяных водителей наказали в СКО
- С осени прошлого года идут поиски двух жителей СКО
- Из-за сгоревшей стиральной машины пришлось эвакуировать жильцов дома в Усть-Каменогорске
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана