Ной из Петропавловска 20 лет строил свой ковчег

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Петропавловска Евгений Осташко в течение 23 лет строил каютную моторную лодку в своей двухкомнатной квартире на пятом этаже, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Транспортировка лодки через балкон с помощью подъемного крана попала на камеры к случайным прохожим. Видео оказалось в социальных сетях. В мгновение Евгений стал местной знаменитостью. Для самого же судостроителя ничего необычного не произошло. Горожанин рассказал, что это не первая лодка, которую он построил в своей квартире.

Строить лодки Евгений начал еще будучи учеником 9-го класса, в 1977-м году. Первую моторную лодку конструировал во дворе частного дома, потом - были три гребные лодки. Последнюю из них построил в 1996-м году – трехсекционную, для дальних походов. По словам Евгения, она до сих пор «жива».

«Она делалась в этой же квартире. Выносили по подъезду отдельными секциями. «Славию-2000» я спроектировал в 1998-м году, строить начал в 2000-м в гараже, осенью. Выставил стапель, начал набор, а потом понял, что впереди зима и я не смогу там работать. Зимы у нас холодные, перепады температуры будут в гараже при использовании во время работы печки. Тогда решил перевезти лодку в квартиру. Должен был закончить работы в 2022-м году. Но случились большие перерывы», - рассказывает горожанин.

Пятиметровая лодка поместилась в шестиметровом зале. По словам Евгения, были расстояния между кормой и носом и стенами, обходил вокруг свободно. Мебель из комнаты пришлось вынести в подвал, там она и стоит уже 23 года. В распоряжении Евгения остались одна комната и кухня.

Многие соседи судостроителя даже не подозревали, что рядом с ними живет Робинзон Крузо. Громких и резких звуков не было, работал в основном вручную. Кроме электродрели, ничего не использовал.

«Перед транспортировкой измерил габариты оконного проема и двери. Между ними вскрыл перемычку, чтобы проверить, что там внутри. Там оказался набор досок. Выпилил перед спуском, и лодка свободно прошла. Заранее сделал быстросъемный крепеж и вечером сразу собрал окно буквально за полчаса, осталось утеплить», - сказал Евгений.

Пока «Славия-2000» - лодку Евгений назвал в честь погибшего брата Вячеслава - находится на даче. Весной следующего года Евгений рассчитывает завершить все работы и пуститься в плавание.

«Лодка готова на 80%. Осталось оборудование, тент. Пост управления у меня есть, только проводку для дистанционного управления мотором сделать. Главная операция будет весной - обклейка стеклопластиком поверхности корпуса. Сейчас из-за температурного режима сделать это не получится. Нужно, чтобы в течение двух суток после обклейки температура была не ниже 15 градусов. После – обработка, покраска и спуск на воду. Испытывать сначала будем здесь, на реке Есиль. Свозим на наше водохранилище, подберем такой день, чтобы была штормовая погода, и лодку можно было испытать на волне в 1,5 метра. Лодка для дальних походов, она не боится такой волны, рассчитана на 4-5 человек», - поделился судостроитель.

По образованию Евгений Осташко инженер по эксплуатации водного транспорта. Окончил Новосибирский институт в 1983-м году. Первые годы учился на факультете судовождения на внутренних водных путях, потом перевелся на эксплуатацию.

«Сразу планировал быть штурманом речного флота. Специализировался на Иртыше. Работал в речных портах мастером, начальником смены. В 1990-м году вернулся в Петропавловск. Привез с собой моторную серийную лодку и новый мотор. Создали первую в городе лодочную стоянку, начали заниматься водно-моторным туризмом. Ходили в походы, самый длительный был в 1995-м году – на 3 800 км по Оби, Иртышу и Ишиму, из Новосибирска в Петропавловск. Потом построил походную гребную лодку и ходил по малым рекам, по притокам. Когда-то с напарником, когда-то один. В основном, на месяц уходил, короткие походы не люблю. Сейчас хочу вернуться к водно-моторному туризму. Не все мечты осуществились», - говорит петропавловец.

В планах – выйти в дальнее плавание. Вот только маршрут Евгений Осташко не раскрыл. Говорит, что придерживается мудрости: «пусть дела идут впереди слов моих».