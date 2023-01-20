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Новый золоотвал построят на Петропавловской ТЭЦ-2

20 Января 2023, 01:30
Новый золоотвал построят на Петропавловской ТЭЦ-2

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Петропавловской ТЭЦ-2 требуется новый золоотвал. Жителей города беспокоит, что построить его планируют на месте лесного массива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Недавно социальные сети облетел видеоролик с обращением горожанки о пересмотре места строительства золоотвала. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе АО «Севказэнерго».

По информации монополиста, рассматривались различные земельные участки для нового золоотвала. Однако все они или непригодны к строительству, или влекут значительное удорожание. Это либо неподходящий тип грунта, либо повышенный уровень грунтовых вод, удаленность от производственной площадки, наличие инженерных сетей. В таком случае сметная стоимость строительства возрастет. Что повлечет за собой рост тарифов. В компании подчеркнули, что источником затрат на строительство являются только тарифы на регулируемые услуги.

«Было принято решение рассмотреть возможность строительства золоотвала на территории, прилегающей к отработанному золоотвалу №2. Площадь потенциально пригодного земельного участка составляет 238 га. На нем расположены земли государственного лесного фонда ориентировочной площадью 89 га. АО «Севказэнерго» предлагает осуществить высадку вырубленных деревьев в 10-ти кратном размере. После заполнения золоотвала - полностью восстановить вырубленные леса. Как показывают наблюдения, на территории зарекультивированных золоотвалов благополучно произрастают практически все виды деревьев. Так, к примеру, на территории золоотвала №2 имеются целые поля облепихи, растут березы, тополя, клены и другие деревья, распространённые в северном регионе», - проинформировали в пресс-службе.

Золоотвал - гидротехническое сооружение, предназначенное для складирования и хранения золошлаковых отходов, образующихся от сжигания твердого топлива. Единственный действующий золоотвал рассчитан до 2027-го года с учетом его наращивания. Для бесперебойной работы станции и обеспечения жизнедеятельности города и области возникает необходимость строительства нового.

Ранее в компании отмечали, что начать строительство золоотвала планируют в 2024-м году. Существующий пока поднимут на два метра, что позволит станции работать на нем около пяти лет.


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