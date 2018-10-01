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Новый жилой комплекс построят в Астане в честь дружбы Казахстана и Сербии
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев и Президент Республики Сербия Александр Вучич заложили в столице фундамент многофункционального жилого комплекса «БК Тесла Парк», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
В ходе торжественной церемонии закладки капсулы Премьер-министр РК и Президент Сербии запечатали «Послание потомкам» в капсулу и вместе опустили ее в место закладки.
«Мы уверены, что строительство многофункционального жилого комплекса «БК Тесла Парк» станет еще одним шагом в деле укрепления партнерских связей между двумя республиками и напоминанием потомкам о нашей доброй воле и взаимном уважении друг другу», - говорится в документе.
Жилой комплекс будет отличаться своеобразным архитектурным решением: объемно-пространственную композицию составит постепенное понижение этажности от центра к периферии с отдельными визуальными доминантами.
В архитектурных решениях используется дополнительная пластика фасадов и сочетание различных фактур с целью создания более сложного визуального эффекта в различное время суток.
Применена различная типология жилой застройки: полузакрытый двор (испанский квартал), точечная, блокированная и многосекционная застройка, а также малоэтажная застройка зданиями VIP-класса.
Выделение участков для целей проектирования и строительства многофункционального жилого комплекса «БК Тесла Парк», а также военного городка было произведено в соответствии с Планом детальной планировки Астаны, требованиями Генплана и задачами городского развития.
Новый жилой комплекс расположится на территории площадью в 61 га между жилым районом Тельмана и продолжением улицы Улы Дала. Планируемый период строительства - 2018-2023 годы. Предполагаемый объем инвестиции составит около 500 млн долларов.
В церемонии также приняли участие аким Астаны Бахыт Султанов, министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов, посол Казахстана в Сербии Нурбах Рустемов, посол Сербии в Казахстане Владан Матич, председатель Совета директоров «Дана Холдингс», депутат Народной Скупщины Сербии Драгомир Я. Карич.
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