Новый завод для производства высокооктанового бензина построят в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте началось строительство нового завода по производству метил-трет-бутилового эфира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В АО «Банк Развития Казахстана» открыли кредитную линию для строительства нового завода по производству метил-трет-бутилового эфира.

«Банк развития Казахстана финансирует и развивает крупные промышленные производства, производственные инфраструктуры. Банк старается работать открыто, с нашими проектами можно ознакомиться на сайте. Сегодня мы хотим проинформировать о начале финансирования строительства нового завода по производству метил-трет-бутилового эфира, который планируется в этом году запустить в Шымкенте. Проект соответствует приоритетным отраслям и реализуется в рамках государственной программы индустриализации», - сказал заместитель председателя правления Банка развития Казахстана Думан Аубакиров в ходе пресс-конференции для журналистов в Нур-Султане.





Как заявили в банке, стоимость проекта составляет 13,7 млрд тенге, БРК предоставляет займ в сумме 9 млрд тенге сроком до 10 лет. По словам Думана Аубакирова, остаток средств в размере 4,7 млрд тенге компания профинансирует из собственных, а также акционерных средств.





Ожидается, что после реализации проекта появятся более 150 новых рабочих мест.

«Строительство завода по метил-трет-бутилового эфира в городе Шымкенте на территории свободно-экономической зоны «Оңтүстік» идет в активной фазе. Идет строительство объекта общезаводского хозяйства. Сейчас заключены основные договора на оборудования - длительные сроки исполнения. Мощность завода – 57 тысяч тонн метил-трет-бутилового эфира в год. Продукт является востребованным на рынке. Метил-трет-бутиловый эфир является основным октаносодержающим компонентом для производства бензина категории Евро-4, Евро-5. Продукция улучшает качество производимого бензина. Находясь на территории СЭЗ, получаем государственную поддержку. Вся работа направлена на улучшение качества производимого бензина», - проинформировал генеральный директор ТОО «Шымкентская химическая компания» Манат Бибасов.







