Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Новый закон о СМИ планируется разработать к 2023 году

Автор:  
Анеля Касымова
14 Апреля 2022, 13:23
Новый закон о СМИ планируется разработать к 2023 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены разработать поправки в действующий Закон РК «О средствах массовой информации». Внесение в Мажилис планируется в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пока идет выработка концептуальных подходов к изменению норм закона в соответствии с теми направлениями, которые даны Главой государства в Послании. Работа эта непростая. Для того, чтобы получить закон, который будет регулировать в должной мере отношения в этой сфере и удовлетворять как общество, так и журналистов, нужно время. Поэтому запланировано внесение в Мажилис в 2023 году», - сообщил министр юстиции РК Канат Мусин во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Напомним, 16 марта Президент Касым-Жомарт Токаев предложил пересмотреть Закон о СМИ.

«Дальнейшие демократические преобразования невозможны без независимых и ответственных СМИ. Поэтому необходимо пересмотреть закон о средствах массовой информации с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы», - сказал тогда Президент.

Правительство РК   СМИ   Мажилис   Минюст  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане