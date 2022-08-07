7 Августа 2022 14:19

Новый вызов для Фирузы Шариповой – справится ли чемпионка

НУР-СУЛТАН. КАИНФОРМ – Случаи, когда известные мастера единоборств переходят в смежные области, нередки. Тем не менее, переход экс-чемпионки мира по боксу из Казахстана Фирузы Шариповой в ММА очень удивил поклонников спортсменки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В июле текущего года Фируза Шарипова в соцсетях объявила о своем переходе в ММА, даже назвав имя соперницы, коей стала россиянка Карина Ондасынова. О причинах такого решения Фируза пообещала сообщить немного позже.

Несмотря на внушительный чемпионский бэкграунд казахстанки, за соотечественницу было немного тревожно – все-таки первый бой в неродной стихии. Любители смешанных единоборств отлично знают, что даже очень хороших боксеров без соответствующих борцовских навыков переводят на канвас, где те моментально лишаются своего преимущества.

Тем не менее, Фируза приятно удивила фанатов, победив соперницу и именно удушающим приемом. Что же известно о дебютной оппонентке Шариповой? Честно говоря, очень немного. СМИ позиционировали россиянку, как победительницу первенства страны по грепплингу и панкратиону. Правда, смущал рекорд Карины в ММА – всего 2 боя и 2 победы. Тем не менее, это было больше, чем у Фирузы, а потому бой ожидался с большим интересом.

Любопытен тот факт, что как признавалась ранее сама спортсменка, процесс подготовки к бою она совмещала со съемками в фильме «Телохранитель для моей дочери». А тренировали ее бойцы смешанного стиля Ермек Тлеуов и Артем Резников, а также борец Александр Гольцман. Как показал сам бой, съемки не помешали Фирузе основательно подготовиться к сопернице и финишировать ее.

«Для меня это новый формат выступлений. Хочу сказать всем диванным экспертам: я здесь не просто так – я пришла сюда за титулом чемпионки Octagon! Так же, как в профессионалах (в боксе), никто не верил, что я буду выступать за звание абсолютной чемпионки мира. Все впереди! Казахстан, алга!» - с такими словами спортсменка обратилась к поклонникам бокса и ММА после своей победы.

К слову, Резников отреагировал на победу своей подопечной, предложив ей полностью перебраться в смешанные единоборства. «Фируза, поздравляю! Удушочка. Может в ММА с концами?» - написал боец в Instagram.

Причины

Последним боем Фирузы в боксе стал поединок против ирландки Кэти Тейлор, который закончился для нее поражением и потерей титула. Потому невольно на ум приходят мысли о взаимосвязи этих событий. Тем более, что сама Фируза прозрачно недвусмысленно намекнула на это.

«Я хочу стать абсолютной чемпионкой мира в своем весе! На данный момент это место занимает Кэти Тейлор, и мы на данный момент работаем над реваншем. К сожалению, в прошлом году деньги, которые были выделены в начале 2021 года на подготовку к этому бою, до меня так не дошли, благодаря некоторым чиновникам. И только из-за этого я проиграла этот бой, поскольку не смогла полноценно подготовиться... Моя цель номер один - это реванш с Кэти Тейлор, но и в ММА я хочу добиться определенных успехов», - заявила Шарипова.

Любой спортсмен меняет вид спорта с определенной целью. Как правило, это происходит не от хорошей жизни. Обычно таким образом либо пытаются вернуть уходящую популярность, либо вывести ее на новый уровень, что называется «хайпануть».

История спорта знает немало таких примеров – в свое время из ММА в элиту кикбоксинга ворвался гигант Алистар Оверим, Конор Макгрегор проводил боксерский поединок с Флойдом Мейвезером-младшим, заработав на этом десятки млн долларов. По его стопам пошел и экс-чемпион UFC Тайрон Вудли – за проигрыш видоблогеру Джейку Полу звезда ММА получила более 2 млн долларов.

Обратные случаи перехода из бокса в ММА на первый взгляд смотрятся более естественно, поскольку у всех бойцов смешанных единоборств изначально имеется база либо бокса, либо борьбы. Тем не менее, случаи перехода на пике карьеры встречаются гораздо реже. Случай Фирузы именно такой.

С одной стороны, Шарипова показала, что находится в прекрасной форме и действительно может заявить о себе и в смешанных единоборствах, и завоевать сердца новых поклонников из армии фанатов ММА. С другой – в ММА очень много действительно серьезных и опасных соперниц, который могут принести неприятности как в партере, так и неожиданным ударом локтем, коленом, ногой. Так что, дальнейшее развитие карьеры нашей соотечественницы покажет только время.

Перспективы

Первую досрочную победу в новой для нее ипостаси, несомненно, можно считать успехом. Однако, как в ММА сложатся дела у спортсменки дальше? Об этом можно только гадать. После своей победы, первым делом Фируза бросила вызов доминирующей чемпионке UFC Аманде Нуньес. Бразильянка, к слову, только неделю назад вернула себе пояс, взяв убедительный реванш у Джулианны Пеньи и пока никому не собирается его отдавать. Этим поединком она показала всем, что находится в прекрасной форме и любому бойцу придется очень тяжело в бою против нее.

Конечно, на данном этапе организация такого поединка даже в теории выглядит утопически, а удачный его исход для казахстанки – пока весьма сомнителен. Но Шарипова знает, что делает. После яркой победы в дебюте карьеры нужно было именно громкое заявление, чтобы привлечь внимание к своей персоне, и ей это удалось.

В теории, если представить, что звезда казахстанского женского бокса заключит контракт с UFC, было бы очень интересно посмотреть ее бой для начала с кем-то из ТОП-15 легчайшего и наилегчайшего дивизиона.

К примеру, с Мейси Барбер или с бывшей чемпионкой Мишей Тейт. Если спуститься в весовой категории, то в минимальном дивизионе бьется китаянка Вейли Жанг, которая предпочитает биться в стойке и отличается жесткостью, а потому потенциальный бой Фирузы с представительницей Поднебесной обещал бы быть очень перспективным с точки зрения зрелищности.

В реальности же, учитывая ее контракт с Octagon, скорее всего следующий бой Фирузы состоится с кем-то из этого промоушна. Блестящий дебют наверняка даст возможность Шариповой встретиться с более серьезными оппонентками, что и покажет реальные перспективы казахстанки в смешанных единоборствах.

Своим поединком против Ондасыновой Фируза показала, что довольно неплохо чувствует себя и в партере. Тем не менее, основными ее козырями остается работа в стойке, поставленный удар и прекрасный тайминг. В любом случае наблюдать за восхождением казахстанской звезды бокса на новую вершину будет очень интересно. В случае неудачи Фируза Шарипова всегда может вернуться в ринг и доказать всем, что поражение от Кэти Тейлор было лишь досадным недоразумением.





Фото: sports.kz



