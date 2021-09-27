Новый водозаборный резервуар появится в Кентау

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кентау начнутся масштабные работы по вводу газа в многоэтажные жилые дома. Важный вопрос сейчас всесторонне анализируется. В городе очень важен вопрос и чистой питьевой воды. Об этом доложили в ходе рабочей поездки акима Туркестанской области Умирзака Шукеева в городе Кентау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В целом в моногороде на водоочистной станции скапливается всего 3000 - 6000 кубов воды. В связи с увеличением количества потребителей, помимо существующего водозаборного резервуара, разрабатываются документы на строительство нового водозаборного резервуара объемом до 10 000 кубов и подключение к питьевой воде домов частного сектора, не вошедших в программу «Ақ бұлақ». При осуществлении работ жители города будут обеспечены питьевой водой по полноценному новому водопроводу.

В ходе визита глава региона ознакомился и со строительными работами на солнечной электростанции ТОО « HEVEL KAZAKHSTAN «. Аким области дал конкретные поручения ответственным лицам в отношении новых проектов, реализуемых в городе.

Кроме того, Умирзак Естаевич ознакомился с работами по благоустройству дворов многоэтажных жилых домов в Кентау. Сейчас здесь обновляются детские игровые площадки, строятся спортивные площадки во дворах горожан. Также посетил парк «Жастар», где уже завершен капитальный ремонт, и дал положительную оценку инициативам, направленным на то, чтобы сделать город комфортным для местных жителей.

Также аким области посетил «Кентауский трансформаторный завод». Руководство завода ознакомило с работой японского робота-сварщика Yaskawa Motoman, способного одновременно выполнять функции 6 человек. Робот предназначен для повышения качества сварки и повышения производительности предприятия.

Кентауский трансформаторный завод-ведущий казахстанский производитель трансформаторного оборудования широкого применения, поставляемого для всех отраслей экономики, включая электроэнергетику, металлургию, машиностроение, транспорт, нефтегазовый комплекс и жилищно-коммунальный сектор. Продукция завода пользуется большим спросом и экспортируется в Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Армению, Таджикистан. Предприятие выпускает не только качественные трансформаторы, но и энергосберегающие.