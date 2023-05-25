Новый владелец Silicon Valley Bank сократит сотни сотрудников

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Похоже, многострадальный банк Silicon Valley Bank ждут новые потрясения. Новый владелец банка компания First Citizens приняла решение сократить около 500 сотрудников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Решение было принято компанией спустя всего два месяца после покупки банка.

Крах Silicon Valley Bank вместе с двумя другими банками США вызвал опасения по поводу более массового банковского кризиса, который вынудил власти страны вмешаться.

Подразделение банка в Великобритании было куплено в марте банковским гигантом HSBC со штаб-квартирой в Лондоне за номинальный 1 фунт стерлингов (1,25 доллара США). Ранее в этом месяце HSBC заявил, что его прибыль увеличилась на 1,5 миллиарда долларов в результате поглощения.

Исполнительный директор First Citizens Фрэнк Холдинг отметил проблемы, с которыми банк столкнулся в начале этого года, и заявил, что сокращения коснутся сотрудников, занимающихся корпоративными функциями, а не тех, кто работает с клиентами.

BBC News пришло к выводу, что сокращение рабочих мест составляет около 3% от общей численности персонала. Об ожидаемых сокращениях первым сообщил американский новостной сайт Axios.

First Citizens базируется в городе Роли, штат Северная Каролина, США, и позиционирует себя как крупнейший в Америке семейный банк, который в последние годы скупал другие проблемные банки.

В рамках сделки все 17 бывших отделений Silicon Valley Bank открылись под брендом First Citizens.

Silicon Valley Bank стал крупнейшим разорившимся в США банком со времен финансового кризиса 2008 года. Вслед за ним последовал крах другого американского банка, Signature Bank, а в начале мая JP Morgan Chase взял на себя управление еще одного испытывающего проблемы банка под названием First Republic.

В Европе банковская сфера также испытала шок, когда «пал» один из швейцарских банковских гигантов Credit Suisse. Позже он был поглощен конкурентом UBS.