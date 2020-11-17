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Новый учебный корпус за счет ГЧП построят в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева

Автор:  
Серик Сабеков
17 Ноября 2020, 22:34
Новый учебный корпус за счет ГЧП построят в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева планирует строительство нового учебного корпуса. Об этом сообщил ректор учебного заведения Ерлан Сыдыков в интервью журналистам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, это будет целый комплекс состоящий из исследовательских лабораторий, учебных корпусов, библиотеки. Проект будет реализован путем государственно-частного партнерства.

«Все задаются вопросом, а какая выгода от этого инвесторам? Мы предоставили инвесторам возможность на одной из частей этой территории построить свой частный объект. Однако мы поставили условие, что это не должно быть каким либо развлекательным заведением – типа ночного клуба, и не магазином. Мы уговорили инвесторов построить там современную поликлинику, услугами которой могли бы воспользоваться наши работники и студенты. У нас в университете обучается около 20 тыс. студентов, плюс профессорско-преподавательский состав, рабочий персонал», - сказал Ерлан Сыдыков.

Строительство этого комплекса планируется начать весной 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Евразийском национальном университете им. Гумилева состоялась презентация книги первого казахского антрополога, исследователя генетической структуры популяции казахов, академика НАН РК Оразака Исмагулова и видного ученого-антрополога Айнагуль Исмагуловой «Қазақ халқы және ата тегі» (Казахский народ и его происхождение).


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