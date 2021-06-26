Новый участковый пункт в Жамбылской области обслуживает более 32 тысяч жителей

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Районный участковый пункт полиции обеспечивает безопасность и спокойствие населения Жамбылского района Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в региональной службе коммуникаций Жамбылской области, накануне Дня казахстанской полиции в райцентре селе Аса появился новый участковый пункт.

«Здесь стражи порядка будут обеспечивать безопасность и спокойствие местного населения с 9:00 утра до 23:00 вечера, без выходных, - пояснили в ведомстве. - Помещение оснащено новым оборудованием, отвечающим всем современным требованиям. Данный пункт обслуживает как районные, так и пригородные населенные пункты, административно относящиеся к райцентру. В среднем это более 32 тысяч жителей. К участковому пункту уже подключили три внутрипоселковые камеры видеонаблюдения».

В новом участковом пункте полиции 15 сотрудников и восемь служебных автомобилей. Теперь в любое время суток участковых можно найти на рабочем месте, что значительно сокращает время для принятия мер в случае происшествия.

В честь праздника казахстанской полиции жамбылские участковые инспекторы полиции были награждены благодарственными письмами за эффективную работу и добросовестное исполнение служебных обязанностей.

В целом, с начала года местными полицейскими раскрыто 12 преступлений и выявлено 1 238 административных правонарушений, сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.



